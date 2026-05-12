Con 692 startups activas, Medellín se consolida como el epicentro de la innovación en Suramérica

Medellín

Medellín logró posicionarse como la capital de los emprendimientos tecnológicos en Latinoamérica, siendo la ciudad con mayor densidad de este tipo de negocios emergentes, alcanzando una tasa de 10.9 startups por cada 100.000 habitantes. Según el informe Global Startup Ecosystem Index 2026 de la firma investigativa StartupBlink, el distrito superó en este indicador a centros financieros regionales como Bogotá (7.3), Santiago de Chile (6.3), Sao Paulo (6.1) y Buenos Aires (2.5).

Este reporte internacional destaca a Medellín como una ciudad con un ecosistema tecnológico prometedor, algo fundamental para que haya logrado posicionarse como la ciudad de mayor crecimiento de Startups en Sudamérica, registrando un incremento del 41 % en los últimos dos años.

Este avance escaló a la capital antioqueña hasta el puesto 162 entre más de 1.100 centros urbanos analizados globalmente. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, este resultado responde a una estrategia conjunta entre la administración distrital, la academia y el sector privado.

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La consolidación de estas cifras se vincula a la ejecución de la política de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación en el distrito. Programas como la "Ruta del Emprendimiento" han brindado acompañamiento técnico a 1.210 iniciativas de base tecnológica, mientras que herramientas como la plataforma StartIA de Ruta N han facilitado la conexión entre más de 700 startups y 280 inversionistas nacionales e internacionales.

Actualmente, Medellín cuenta con 692 startups activas y mapeadas. La ciudad destaca especialmente en el mercado de Foodtech (tecnología alimentaria), donde ocupa la posición 20 a nivel mundial. Otros segmentos con alta competitividad en el ecosistema local son los servicios de energía y medio ambiente (Energy & Environment), transporte y tecnologías financieras (Fintech).