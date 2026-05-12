En Bello se instalarán nuevas cámaras de fotodetección y baja a 50 km el límite en La Variante

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello anunció la actualización de sus sistemas automáticos de fotodetección con la instalación de nuevos equipos tecnológicos en tres puntos estratégicos del municipio, tras recibir la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los nuevos dispositivos estarán ubicados en la Avenida Regional Oriental, sector La Seca; en la Autopista Medellín – Bogotá, sentido sureste–noroeste; y en la vía departamental Medellín – San Pedro de los Milagros, a la altura del corregimiento San Félix.

Con esta ampliación, el municipio pasará a contar con 23 cámaras de fotodetección distribuidas en distintos corredores viales considerados críticos por su alta accidentalidad o por la reiterada comisión de infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial.

Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones (SAST) permitirán identificar conductas como exceso de velocidad, tránsito en sitios restringidos.

Es así como, conducción de motocicletas incumpliendo normas de tránsito, circulación con el SOAT o la revisión técnico-mecánica vencida, adelantar en zonas prohibidas y conducir sobre andenes, separadores o zonas peatonales.

Entre las infracciones que serán monitoreadas se encuentran la C14, relacionada con transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.

En adición, la C24, por incumplimiento de normas en motocicletas; la C29, por exceder los límites de velocidad; la C35, por no contar con revisión técnico-mecánica vigente; además de las infracciones D02, D05 y D06, vinculadas al SOAT vencido, invasión de espacios peatonales y maniobras peligrosas de adelantamiento.

El secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya Osorio, aseguró que la intención de estas medidas no es aumentar el recaudo por sanciones, sino fortalecer la prevención y la responsabilidad vial entre conductores y motociclistas.

“El interés es que los actores viales cumplan las normas no para evitar una multa o un comparendo, sino como un acto de responsabilidad consigo mismos y con los demás”, señaló el funcionario.

La administración municipal también confirmó la modificación del límite de velocidad en la Regional Occidental, conocida como La Variante, donde ahora la velocidad máxima permitida será de 50 kilómetros por hora en ambos sentidos.

La decisión responde a lo establecido en la Ley 2251 de 2022, que fija ese límite para entornos urbanos.

Según cifras entregadas por la Secretaría de Movilidad, en lo corrido de 2026 ya se han impuesto 60.537 comparendos electrónicos en el municipio, lo que, según las autoridades, evidencia la necesidad de reforzar los controles y promover una cultura vial más segura y sostenible entre los ciudadanos.