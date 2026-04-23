Grupo Éxito nombra a Juan Lucas Vega como nuevo gerente en Colombia

Envigado, Antioquia

El Grupo Éxito anunció el nombramiento de Juan Lucas Vega Palacio como nuevo gerente general en Colombia, quien asumirá el cargo a partir del 1 de julio de 2026, en medio del proceso de transición tras la salida de Carlos Mario Giraldo.

Vega Palacio, ingeniero civil, se desempeñaba desde 2013 como vicepresidente inmobiliario de la compañía, área desde la cual lideró el desarrollo del negocio de centros comerciales y la expansión de la marca Viva en el país.

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Nuevo gerente liderará retail y negocio inmobiliario

Con este nombramiento, el directivo no solo estará al frente del negocio de retail en Colombia, sino también de la estrategia inmobiliaria del grupo en América Latina, en países como Uruguay y Argentina.

Según la compañía, bajo su gestión el negocio inmobiliario alcanzó más de 807 mil metros cuadrados de área arrendable, con niveles de ocupación cercanos al 98%, y un portafolio valorado en cerca de $4 billones.

“Gracias a Francisco y Carlos Calleja por su confianza en mí. Asumo este nombramiento con mucha gratitud y compromiso. Es un honor acompañar desde esta nueva posición el proceso de transformación del Grupo Éxito en Colombia y el liderazgo del real estate en la región. Sé que cuento con el mejor equipo para enfrentar este reto y juntos seguiremos trabajando por generar oportunidades a través de nuestra empresa y continuar aportando a la construcción del país”, manifestó Juan Lucas Vega Palacio.

Cambio se da tras salida de Carlos Mario Giraldo

El relevo en la gerencia ocurre luego de la renuncia de Carlos Mario Giraldo, quien dejó el cargo tras casi dos décadas en la compañía, decisión anunciada el pasado 20 de abril.

“Estamos convencidos que el nombramiento de Juan Lucas como Gerente General de Colombia y como líder del real estate en la región es una acertada decisión, lo conocemos bien y sabemos que con su profesionalismo y capacidades liderará un equipo de más de 30 mil personas para que la compañía siga creciendo y ganándose la preferencia de nuestros clientes”, expresó Francisco Calleja, presidente de la junta directiva.

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La empresa indicó que este cambio marca una nueva etapa enfocada en la evolución del negocio y el fortalecimiento de su operación en la región.

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