Desde la Fundación Éxito agradecieron al saliente gerente general del Grupo por su amor por la niñez

Medellín

La Fundación Éxito, una entidad sin ánimo de lucro que busca la erradicación de la desnutrición crónica infantil, agradeció a Carlos Mario Giraldo, quien deja el cargo como gerente general del grupo al finalizar el presente semestre.

Explicaron desde esta entidad que este líder empresarial inspiró y contribuyó con su vocería al trabajo de la Fundación Éxito, que desde el año 2013 ha beneficiado a 790.637 niños y niñas en todo el país.

Destacó su filantropismo y ejemplo, como un motivador para otras personas para nutrir a los menores.

Vocero de lactancia materna

Para la fundación, Carlos Mario Giraldo es uno de los principales voceros de la lactancia materna en el país, lo cual mantuvo como una bandera constante.

Para el gerente general del Grupo Éxito, la lactancia materna es la “primera vacuna” contra la desnutrición y la inversión social más costo-eficiente, ya que por cada dólar invertido en programas protectores de lactancia materna, el retorno económico para los países es de hasta 35 dólares, según el Banco Mundial.

Esta convicción inspiró el liderazgo de la Fundación Éxito en la Lactatón, que es la primera movilización social en Colombia dedicada a promover y proteger la lactancia materna, que se ha desarrollado desde el año 2015, durante 11 versiones.

Carta al gerente saliente

En carta enviada por la Fundación a Carlos Mario Giraldo, le agradece “por poner a la niñez en el centro durante tantos años, por demostrar que el liderazgo empresarial puede y debe ser una fuerza de transformación social que nutre de oportunidades a Colombia. Lo construido no termina aquí: permanece como legado y responsabilidad colectiva y trasciende en liderazgos y equipos de trabajo en pro del bienestar de la niñez, como un pilar central del desarrollo humano”.

Para esta organización, con la salida del gerente, se cierra un ciclo de liderazgo que deja una huella profunda no solo en el ámbito empresarial, sino también en la vida de cientos de miles de niños y niñas en Colombia.

Carta de una madre

Una de las madres beneficiarias de la Fundación Éxito, Paola Andrea Rojas Ramírez, dijo: “Estoy muy agradecida con personas como Carlos Mario Giraldo por tener presentes a nuestros niños y niñas y ser un líder y empresario colombiano que siempre llevó nuestra voz desde el territorio, para que nuestros niños tuvieran nuevas oportunidades”.

Carlos Mario Giraldo, buscando un compromiso con el bienestar colectivo, impactando la sociedad y el país, motivó en 2013, de la mano del equipo directivo y técnico de la Fundación Éxito, la decisión estratégica de enfocar los esfuerzos de la Fundación en la erradicación de la desnutrición infantil.

Cero desnutrición en Colombia

Esta estrategia y meta de la Fundación Éxito ha permitido la atención de más de 790 mil niños y en promedio a más de 60 mil menores cada año.

Desde la entidad indicaron que estas cifras “representan familias afectadas por la inseguridad alimentaria que hoy cuentan con acceso efectivo a alimentos, acompañamiento y adopción de prácticas de alimentación nutritivas y balanceadas, orientadas al crecimiento y desarrollo saludable de sus hijos e hijas”.