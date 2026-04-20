Carlos Mario Giraldo anuncia su salida del Grupo Éxito tras casi dos décadas

Envigado, Antioquia

Carlos Mario Giraldo Moreno anunció su retiro de Grupo Éxito luego de casi dos décadas vinculado a la organización, según un mensaje dirigido a los empleados de la compañía.

El directivo confirmó que su salida se hará efectiva el 30 de junio de 2026, tras un periodo en el que lideró la consolidación comercial del grupo y su evolución hacia un modelo más competitivo, incluyendo la transición con el Grupo Calleja.

Salida de Carlos Mario Giraldo del Grupo Éxito

En su mensaje, Giraldo destacó avances como el fortalecimiento de marcas propias, la expansión del negocio textil y el crecimiento del ecosistema del grupo, que incluye centros comerciales, servicios financieros y plataformas digitales.

También resaltó la consolidación de iniciativas como Puntos Colombia y el posicionamiento de las marcas Éxito y Carulla en el mercado nacional.

El ejecutivo aseguró que deja una organización sólida, con un equipo directivo consolidado y una estrategia enfocada en la innovación, la eficiencia y el servicio.

En la comunicación, Grupo Éxito asegura que durante su gestión, el grupo se consolidó como uno de los principales actores del comercio en Colombia, con presencia en distintos segmentos del retail y una estrategia enfocada en la omnicanalidad.

Giraldo agradeció a los empleados, aliados y clientes, y aseguró que la compañía continuará su crecimiento en los próximos años bajo el modelo actual.