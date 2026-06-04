Evalúan en Medellín la ocupación ilegal y bienes inmuebles públicos del distrito subutilizados

Medellín

Algunos concejales de Medellín alertaron sobre la situación en la que se encuentran miles de inmuebles fiscales y de uso público del distrito en la actualidad, cuyo patrimonio supera los 5,6 billones de pesos.

En un debate de control político se revisó la calidad, actualización y confiabilidad de la información que está asociada al patrimonio público de la ciudad, además de las acciones adelantadas para su protección, mantenimiento y recuperación.

Preocupación por ocupaciones ilegales

La concejal Claudia Carrasquilla Minami indicó que es preocupante el crecimiento de las ocupaciones ilegales sobre predios públicos y las dificultades que enfrenta la Administración para recuperar y proteger estos espacios.

Según Carrasquilla Minami, son múltiples inmuebles que pertenecen al distrito y presentan situaciones de tenencia irregular, ocupaciones indebidas y procesos pendientes de recuperación, “lo que exige fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y seguimiento por parte de las entidades responsables. Indicó que el patrimonio público no puede convertirse en tierra de nadie ni estar expuesto a procesos de apropiación ilegal que afecten el interés colectivo”.

Loteo ilegal

Una de las preocupaciones manifestadas en el debate fue el loteo ilegal de predios públicos y la ocupación indebida de terrenos por parte de estructuras al margen de la ley, con afectaciones urbanísticas, ambientales y sociales.

Cada bien es una oportunidad social

El concejal Farley Macías Betancur dijo que cada bien inmueble representa una inversión social y una decisión pública destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Aseveró que cuando un bien público se deteriora, permanece abandonado o es ocupado irregularmente, no solo se pierde un activo material, sino también una oportunidad para generar bienestar colectivo.

Billonaria inversión

Para el Distrito de Medellín, cada uno de esos bienes inmuebles representa un recurso significativo, que en total supera los $5,6 billones de pesos y enfrenta retos en materia de control, administración y recuperación.

Los concejales también destacaron que existen más de mil bienes con situaciones de tenencia irregular y numerosas alertas relacionadas con ocupaciones indebidas de espacios públicos.

Inmuebles subutilizados

Para algunos de los participantes en este debate, es necesario identificar cuántos inmuebles se encuentran subutilizados o sin destinación efectiva, con el fin de recuperarlos e incorporarlos a proyectos estratégicos para la ciudad.

¿Qué dice la administración?

El secretario de Suministros y Servicios, Esteban Ramírez Vélez, explicó que “Medellín cuenta con un inventario de 3.765 bienes fiscales administrados con el apoyo de 26 dependencias y diversos sistemas de información”.

Agregó que “la dependencia lidera la gestión patrimonial de los inmuebles, mientras otras entidades cumplen funciones relacionadas con control urbanístico, mantenimiento, protección ambiental y defensa jurídica del patrimonio público”.

Desde el gobierno distrital indicaron que se han adelantado acciones de restitución de inmuebles, recuperación de espacio público, atención de ocupaciones irregulares y procesos de recaudo derivados de la administración de bienes fiscales.

Adicionalmente, en este debate de control político se estableció el compromiso de “continuar fortaleciendo las herramientas de administración, control y recuperación del patrimonio público de la ciudad, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a garantizar que los bienes del Distrito cumplan plenamente su función social al servicio de la ciudadanía”, explicaron desde el Concejo de Medellín.