El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Beto Coral denunciará a De La Espriella por grabarlo ilegalmente y pedirle acusar a Gustavo Bolívar

El activista Beto Coral pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell, de 6AM W, sobre una grabación sin autorización que le hizo el ahora candidato presidencial Abelardo de la Espriella y con la que buscó que participara en un plan para acusar a Gustavo Bolívar.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella reveló que en su gobierno acabaría varios ministerios: MinIgualdad primero

La grabación ilegal de Abelardo De la Espriella se dio en medio de un proceso civil entablado entre Álvaro Uribe y Beto Coral.

Como lo reveló el Reporte Coronell, Coral conversó con De la Espriella sin saber que lo estaba grabando, algo que es un delito en el estado de Florida, Estados Unidos.

Coral confirmó en El Reporte Coronell que “nunca” el abogado y ahora candidato le pidió autorización para grabarlo.

También puede leer: Abelardo de la Espriella cuestionó al Gobierno Petro, a Cepeda y lanzó pulla a Paloma Valencia

“No, nunca. Fue una de las cosas que quedaron estipuladas al principio de la conversación, no solo por la magnitud del nivel de la conversación frente a un proceso judicial en la Florida, sino por un compromiso entre caballeros”, dijo.

Denuncia contra Abelardo de la Espriella

Ante estos hechos, aseguró que emprenderá acciones judiciales contra De la Espriella. Incluso, reveló que no solo por esa razón, sino también por lo que se incluyó en la negociación para que el expresidente Uribe “se abstuviera” de continuar con el proceso judicial, algo que Coral calificó como “casi un chantaje, una extorsión”.

Vea aquí: DNI desmiente relación con atentado contra Abelardo: solicita presentar pruebas ante la Fiscalía

“Al ver la falta de ética y la violación del acuerdo, me veré obligado a exponer lo que estuvo incluido en las negociaciones”, dijo.

Plan para acusar a Gustavo Bolívar

Coral señaló que dentro de las peticiones para cesar el proceso judicial en Estados Unidos estaba el “acusar a Gustavo Bolívar como el autor material e intelectual de un plan de difamación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

“Me dijo que si no acusaba a Gustavo Bolívar frente a la Corte del Sur de la Florida no iban a retirar la demanda”, sostuvo.

Le puede interesar: “Vamos a sacar adelante el aeropuerto del café y el proyecto de Miel Dos”: Abelardo De la Espriella

Contó que el 8 de octubre le envió un mensaje como respuesta a su propuesta: “le dije que no lo iba a hacer”.

“Los pantallazos que tengo no son de la conversación de él, sino los mensajes que yo envié y guardé. Ahí claramente le expongo al hoy candidato que no iba a acusar ilegalmente a nadie”.

Mencionó que la respuesta de De la Espriella fue “entiendo”, por lo que pensó que el proceso seguiría.

Puede ver: “En mi gobierno, Álvaro Uribe no tendrá ningún tipo de veto”: Abelardo de la Espriella

“En enero de 2025 me escribió que hiciera la retractación pública”, detalló.

¿Qué dijo Gustavo Bolívar?

Al escuchar la denuncia de Beto Coral, el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar aseguró sentirse “muy triste”.

“En caso de que Coral hubiera accedido a ese chantaje, termina uno en una Corte inocente de las cosas. Jamás le he insinuado que ataque a alguien”, expresó.

Lea aquí: “Nos unimos o nos morimos”: mensaje de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, a Abelardo de la Espriella

Cuestionó la frase de Abelardo de la Espriella sobre que la ética no tiene nada que ver con el derecho.

“Uno termina entendiendo la frase. Lo mismo le hicieron a Cepeda de montarle testigos falsos y lo mismo harán con el presidente Petro”, comentó.

Finalmente, recordó que para ese entonces el “juego” de Abelardo y del expresidente Uribe “era demandar a todo el que dijera algo contra ellos”. No obstante, detalló que esos casos no prosperaron, sino que primó en la Corte el derecho a la libre expresión.

Escuche el fragmento de la denuncia del Bonus de El Reporte Coronell aquí: