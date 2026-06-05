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05 jun 2026 Actualizado 20:32

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Justicia

Corte niega tutela de Armando Benedetti por apartamento con medidas cautelares

La Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia la tutela interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti con la que buscaba tumbar las medidas de extinción de dominio sobre un apartamento.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Colprensa

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Colprensa

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Colprensa
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La sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le negó en segunda instancia una tutela interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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