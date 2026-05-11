“Vamos a sacar adelante el aeropuerto del café y el proyecto de Miel Dos”: Abelardo De la Espriella
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella visitó Manizales el sábado 9 de mayo de 2026 como parte de su campaña con el movimiento “Defensores de la Patria”.
Manizales
El candidato durante su visita realizó un evento masivo en el patio cubierto del Colegio Mayor de Nuestra Señora. : Aseguró que el proyecto del Aeropuerto del Café (Aerocafé) “va porque va” y propuso una pista de 2.600 metros para el mismo. “ Nosotros si lo vamos hacer porque se lo merecen los caldenses”, dijo el candidato
Además, comentó que también MIEL DOS irá como sea en su Gobierno , se recuerda que este es un proyecto hidroeléctrico que no cuenta con licencias y que se desarrollará en el oriente del departamento de Caldas
También el candidato planteó la reducción de impuestos y de las tasas de interés bancarias.
En su intervención de aproximadamente media hora, enfatizó temas de seguridad y transformación económica, buscando consolidar el apoyo regional para ganar en primera vuelta.
Estuvo respaldado por líderes políticos locales y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo
Andrés Felipe Posada
Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...