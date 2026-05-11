“Vamos a sacar adelante el aeropuerto del café y el proyecto de Miel Dos”: Abelardo De la Espriella

Manizales

El candidato durante su visita realizó un evento masivo en el patio cubierto del Colegio Mayor de Nuestra Señora. : Aseguró que el proyecto del Aeropuerto del Café (Aerocafé) “va porque va” y propuso una pista de 2.600 metros para el mismo. “ Nosotros si lo vamos hacer porque se lo merecen los caldenses”, dijo el candidato

Además, comentó que también MIEL DOS irá como sea en su Gobierno , se recuerda que este es un proyecto hidroeléctrico que no cuenta con licencias y que se desarrollará en el oriente del departamento de Caldas

También el candidato planteó la reducción de impuestos y de las tasas de interés bancarias.

En su intervención de aproximadamente media hora, enfatizó temas de seguridad y transformación económica, buscando consolidar el apoyo regional para ganar en primera vuelta.

Estuvo respaldado por líderes políticos locales y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo