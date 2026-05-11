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11 may 2026 Actualizado 17:22

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“Vamos a sacar adelante el aeropuerto del café y el proyecto de Miel Dos”: Abelardo De la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella visitó Manizales el sábado 9 de mayo de 2026 como parte de su campaña con el movimiento “Defensores de la Patria”.

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Manizales

El candidato durante su visita realizó un evento masivo en el patio cubierto del Colegio Mayor de Nuestra Señora. : Aseguró que el proyecto del Aeropuerto del Café (Aerocafé) “va porque va” y propuso una pista de 2.600 metros para el mismo. “ Nosotros si lo vamos hacer porque se lo merecen los caldenses”, dijo el candidato

Además, comentó que también MIEL DOS irá como sea en su Gobierno , se recuerda que este es un proyecto hidroeléctrico que no cuenta con licencias y que se desarrollará en el oriente del departamento de Caldas

También el candidato planteó la reducción de impuestos y de las tasas de interés bancarias.

En su intervención de aproximadamente media hora, enfatizó temas de seguridad y transformación económica, buscando consolidar el apoyo regional para ganar en primera vuelta.

Estuvo respaldado por líderes políticos locales y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo

Andrés Felipe Posada

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

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