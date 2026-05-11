Candidato Abelardo de la Espriella habló en Armenia de seguridad, amenazas y de la patria milagro

Armenia

Desde Armenia el candidato presidencial Abelardo De la Espriella se ratificó en sus denuncias sobre plan para atentar contra su vida, pero dijo no tener miedo y seguir recorriendo el país.

El aspirante presidencial estuvo presente ante 3000 personas que llenaron el coliseo del colegio Bethlemitas en el centro de Armenia donde durante 31 minutos hizo referencia a las propuestas de su candidatura en materia de seguridad, salud, café, turismo, agroindustria y a los temas coyunturales nacionales.

Sobre seguridad manifestó “Porque no nos van a matar más jóvenes, porque no se van a meter más con nuestros campesinos, porque no nos van a tener secuestrados en nuestra propia casa que se llama Colombia. Vamos a liberar al país y que me escuche todo el bandidaje de este país. Los de las armas, los bandidos del poder y los bandidos de cuello blanco.

De esta casa no nos sacan, en esta casa no nos asustan. Con esta casa no se van a meter, mientras haya un tigre parado y firme para proteger al pueblo colombiano.

Frente a las amenazas

“Esos mismos bandidos que voy a acabar son los que me han amenazado y dicen que me van a matar en asocio con el régimen que está detrás de todo esto. Pero aquí hay politiqueros, hay narcos, terroristas y hay agentes del Estado. Y yo les digo, ”Se equivocan conmigo porque yo llegué tarde a la repartición del miedo, pero llegué primero a la repartición de la lealtad y no se me va a olvidar lo que aquí mismo está haciendo con el tigre.

Adrián Trejos

La seguridad en Armenia y las demás ciudades

Candidato: Empezando por la seguridad, nuestras ciudades y Armenia no es la excepción, están llenas de microtráfico, los emprendedores padecen por la extorsión. A nuestros niños se les arrebatan los espacios deportivos y se convierten en el punto de encuentro de jíbaros y ladrones. Estamos enfrentando una crisis de seguridad urbana terrible.

Los ciudadanos cada vez se ven más obligados a defenderse a ellos mismos porque el estado los abandona y no aparece. Algo muy preocupante, aquí en Armenia es que muchos ciudadanos están cayendo en situación de calle. Cada vez cada vez se ven más personas en el abandono y a las puertas de la criminalidad.

Pero nunca más, queridos compatriotas, para ellos voy a construir 10 mega centros de rehabilitación, que todo el que quiera luchar y salir adelante encontrará respaldo en la era del tigre, la patria milagro que les propongo es esa. Mientras con una mano construimos los centros de rehabilitación, con la otra voy a construir 10 mega cárceles para encerrar a los bandidos que le hacen daño al pueblo colombiano.

En el coliseo del del colegio Bethlemitas se dieron cita además de los ciudadanos de a pie, empresarios, personal en uso de buen retiro de Policía y Ejército, líderes gremiales y políticos de la región, entre los que se destacan el exrector de la EAM, Francisco Jairo Ramírez Concha, el concejal de Armenia Felipe Villamil, los representantes de las empresas Don Pollo y Berlhan, el excandidato a la cámara de representantes, Libardo Taborda, entre otras personalidades que públicamente dieron su respaldo al candidato.