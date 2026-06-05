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05 jun 2026 Actualizado 22:13

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Alias Calarcá continuará en el proceso de paz, pero no asistirá a reuniones presenciales

Alias Calarcá continuará en el proceso de paz pero no asistirá a reuniones presenciales

Alias Calarcá continuará en el proceso de paz pero no asistirá a reuniones presenciales

Alias Calarcá continuará en el proceso de paz pero no asistirá a reuniones presenciales
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Caracol Radio conoció en exclusiva que alias ‘Calarcá’ le informó a la delegación del Gobierno que seguirá en el proceso de paz, pero no asistirá por el momento a las reuniones de manera presencial.

La delegación del Gobierno en cabeza de Gloria Quiceno hizo la verificación pedida por el presidente Gustavo Petro, de la voluntad de paz de alias ‘Calarcá’ y tras varias reuniones reafirmó su compromiso con las negociaciones y las transformaciones territoriales, pero que ante la guerra que sostiene con alias ‘Iván Mordisco’ no asistirá a las reuniones de la mesa de conversaciones, pero sí firmará los acuerdos a los que lleguen las dos partes.

Alias ‘Calarcá’ será informado de los avances del proceso de paz por ahora a través del coordinador de estas disidencias Leopoldo Durán.

Las decisiones se seguirán tomando en conjunto entre ambas delegaciones.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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