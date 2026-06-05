Choque judicial por prohibición de uso de la camiseta de Selección Colombia a de la Espriella

Imagen de referencia. Abelardo de la Espriella después de la primera jornada electoral - Orden Juez: Getty Images.

El juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá admitió la tutela que Juan Carlos Núñez, interpuso contra el Juzgado 120 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, que prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su campaña usar la camiseta de la Selección Colombia.

En la decisión, la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez ordenó solicitar el expediente de una tutela relacionada antes de resolver la medida provisional solicitada por el accionante, al considerar que es “indispensable contar previamente con el expediente completo para efectuar un análisis integral de los supuestos fácticos y jurídicos invocados”.

Además, precisó que el pronunciamiento sobre la medida cautelar “quedará diferido hasta tanto obre en el expediente la información requerida y el Despacho cuente con los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión correspondiente”.

Dentro del trámite constitucional fueron vinculados el Pacto Histórico, Defensores de la Patria, el senador Iván Cepeda Castro, el abogado Abelardo de la Espriella, la Federación Colombiana de Fútbol y Adidas Colombia, para que ejerzan sus derechos de defensa y contradicción.