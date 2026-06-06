MinDefensa pide a campañas no usar a la fuerza pública en disputas: “no estamos desmoralizados”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un fuerte llamado a los candidatos, campañas políticas y votantes para que no utilicen la imagen ni a los integrantes de la Fuerza Pública en medio de disputas electorales.

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Durante la ceremonia de escalafonamiento de 91 nuevos oficiales de la Armada Nacional en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en Cartagena, el ministro aseguró que militares y policías tienen la misión de proteger la democracia, pese a que no pueden participar con su voto en las elecciones.

“Los militares y policías defienden la democracia, aunque no puedan ejercer el voto. Ellos cumplen la tarea más difícil y peligrosa”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

En ese sentido, Sánchez pidió respeto por la labor de la Fuerza Pública en medio del calendario electoral y lanzó un mensaje directo a quienes participan en la contienda política.

“Por eso, a los votantes, candidatos y campañas les pido con firmeza y respeto que valoren el sacrificio de nuestros militares y policías, y que jamás utilicen ni la imagen ni a los miembros de la Fuerza Pública para intereses o disputas de campaña política”, afirmó.

El ministro también defendió la labor operacional de las Fuerzas Militares y la Policía, al señalar que no están “quietos ni desmoralizados” frente a las amenazas criminales que enfrenta el país.

“No estamos quietos ni desmoralizados. Cada 20 horas tenemos un combate. Nadie arriesga la vida porque esté desmoralizado”, sostuvo Sánchez.

Según el ministro, en los últimos años han sido neutralizados 16.000 integrantes de estructuras criminales, de los cuales el 95 % fueron capturados o se desmovilizaron. También aseguró que han sido incautadas 3.228 toneladas de cocaína y que Colombia destruye “un laboratorio cada 50 minutos durante el día”.

Sánchez agregó que el combate contra el narcotráfico ha tenido un alto costo para la Fuerza Pública. Según dijo, más de 400 militares y policías han sido asesinados y cerca de 1.900 han resultado heridos enfrentando estructuras criminales.

El ministro aseguró que, pese a las amenazas, el Gobierno avanza en la preparación de unas elecciones “libres, seguras, transparentes” y en las que se respeten los resultados y las campañas.

Durante su intervención, también resaltó que las Fuerzas Militares tienen una favorabilidad del 81,4 %, cifra que calificó como una de las más altas de la historia, y dijo que ese respaldo ciudadano debe protegerse de cualquier uso político.