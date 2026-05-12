Miguel Uribe Londoño se fue contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “usaron a María Claudia Tarazona”

Recientemente, se desató un choque político en el panorama electoral de Colombia de cara a las elecciones de este 31 de mayo y la familia del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se vio involucrada. Lo anterior luego de que su viuda, María Claudia Tarazona, anunciara que apoyaría la candidatura de Paloma Valencia, del Centro Democrático.

El padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, se fue contra la misma Paloma Valencia y, además, el expresidente Álvaro Uribe, acusándolos de ser los culpables de esa decisión de su nuera.

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Aseguro que tanto Valencia como Uribe Vélez “están pisoteando a la familia” para beneficiarse políticamente del legado de su hijo.

Por esta razón, el mismo Miguel Uribe Londoño habló este martes, 12 de mayo, en los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio en la sección Sin Anestesia, y se refirió a esas declaraciones, las cuales reafirmó.

Según comentó, expresó lo anterior porque “estaba contando la verdad”.

“Porque en ese evento de ayer, mi nuera, María Claudia Tarazona, que si bien era la esposa de Miguel y el ya no está, y ella puede hacer lo que quiera, resolvió decir que iba a votar por Paloma Valencia, aunque dijo que las banderas de Miguel las lleva su papá”, narró.

“Ellos usaron e instrumentalizaron a María Claudia”

Y allí, se fue contra la hoy candidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe. “ Ellos son los culpables de esa situación. Ellos usaron e instrumentalizaron a María Claudia para hacer eso , para dividir a la familia, y está muy mal ese comportamiento de Álvaro Uribe y Paloma Valencia”.

Por otro lado, agregó que ya muerto Miguel, no le “importa” lo que hagan Uribe o Valencia. “Solo me importa que este país se transforme como él quería, que los padres no tengamos que enterrar a los hijos y que los hijos no tengan que enterrar a sus padres”.

“Ella es libre de apoyar a quien ella desee”

A pesar del cruce de perspectivas y de que aseguró que por obvias razones le duele que María Claudia Tarazona no lo apoye en su candidatura, Uribe Londoño aseguró no tiene ningún tipo de “reparo o reproche” en contra de ella.

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“No considero fractura lo que ella hizo ayer. Ella era la esposa de Miguel y él ya no está. Ella es libre de apoyar a quien quiera (...) Con eso me quedo yo, ella es libre de tomar su decisión”, sentenció.

Vea la entrevista completa a continuación:

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