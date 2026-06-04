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04 jun 2026 Actualizado 16:50

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Política

Petro apoyó suspensión de Comité de Asamblea Constituyente: “la prioridad es la decisión del pueblo”

El presidente aseguró que ahora la prioridad es la segunda vuelta presidencial.

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Ante el panorama electoral y la coyuntura nacional, el comite promotor decidió detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

El presidente Gustavo Petro dijo que la propuesta se levantó para profundizar la reformas sociales, porque precisamente esta iniciativa buscaba llenar el vacío que el actual congreso de la república, por un voto no permitió a la consulta popular.

Señaló que el motivo principal de esta decisión fueron los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo, que reflejaron una profunda división ciudadana y no permite que el poder de una constituyente, se convoque así mismo.

El mandatario aseguró que apoyó la determinación del comité promotor de suspender la recolección de firmas, porque ahora lo primero y más importante es la decisión del pueblo en la segunda vuelta presidencial.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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