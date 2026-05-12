“Grupos armados imponen votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe habló en Dos Puntos sobre su carrera política, las elecciones presidenciales y el Gobierno de Gustavo Petro.
“Grupos armados imponen votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe
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En diálogo con Vanessa de la Torre para Dos Puntos, de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe habló acerca del panorama político previo a las elecciones del próximo 31 de mayo.
En primer lugar, Uribe destacó el desempeño de Colombia en décadas anteriores, recordando que fue el país con mejor manejo económico en el siglo XX mientras había otros, en América Latina, con hiperinflaciones: “Colombia nunca tuvo hiperinflación ni incumplió la deuda (…) nunca tuvo sobreendeudamiento, pero además ha tenido la democracia más extensa de la región”.
“Colombia, una larga democracia, un gran manejo económico, ahora empieza a tambalear y, por primera vez, tenemos el riesgo de una cesación de pagos por este derroche, corrupción y gasto adrede de Gustavo Petro”, advirtió.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...