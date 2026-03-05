Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 mar 2026 Actualizado 23:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Miguel Uribe Londoño se inscribió oficialmente a la Presidencia y presentó fórmula vicepresidencial

Su formula vicepresidencial será Luisa Fernanda Villegas, quien trabajó en ProColombia como directora comercial ante Argentina.

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El señor Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, se inscribió oficialmente ante la Registraduría como candidato presidencial, con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Desde allí, anunció cuál será su fórmula vicepresidencial: se trata de Luisa Fernanda Villegas, quien trabajó en ProColombia como directora comercial ante Argentina.

El candidato aseguró también que con la llegada de Villegas, “las mujeres quedaron muy bien representadas: las mamás, niñas, todas”.

Por otro lado, invitó a la militancia del Centro Democrático a votar por él: “Yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático (…) fui cofundador y mi hijo Miguel fue su gran líder”, dijo.

Uribe Londoño iría directamente a la primera vuelta y no anunció si por el momento piensa hacer coaliciones o alianzas con otras campañas.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir