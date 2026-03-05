Miguel Uribe Londoño se inscribió oficialmente a la Presidencia y presentó fórmula vicepresidencial

El señor Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, se inscribió oficialmente ante la Registraduría como candidato presidencial, con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Desde allí, anunció cuál será su fórmula vicepresidencial: se trata de Luisa Fernanda Villegas, quien trabajó en ProColombia como directora comercial ante Argentina.

El candidato aseguró también que con la llegada de Villegas, “las mujeres quedaron muy bien representadas: las mamás, niñas, todas”.

Por otro lado, invitó a la militancia del Centro Democrático a votar por él: “Yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático (…) fui cofundador y mi hijo Miguel fue su gran líder”, dijo.

Uribe Londoño iría directamente a la primera vuelta y no anunció si por el momento piensa hacer coaliciones o alianzas con otras campañas.