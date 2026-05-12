Miguel Uribe Londoño arremetió contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe: “están pisoteando la familia”

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del Senador asesinado Miguel Uribe Turbay, lanzó un duro señalamiento contra la también candidata Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que María Claudia Tarazona anunciara públicamente su respaldo a esa candidatura.

Aseguro que tanto Valencia como Uribe Vélez “están pisoteando a la familia” para beneficiarse políticamente del legado de su hijo.

“Paloma insultó a Miguel diciéndole que tenía un comportamiento mafioso, ensuciando su reputación. Por su parte, Álvaro Uribe también ha tratado de dañar mi reputación, y he manifestado el gran daño que todo esto me ha causado”, afirmó.

El candidato presidencial agregó que “Paloma y Uribe están pisoteando a la familia con el fin de aprovecharse del legado de Miguel, lo cual está muy mal hecho”.

Además, aseguró que su hijo “murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra”.

“Por esto, hoy más que nunca reafirmo mi compromiso con la candidatura que eleva las banderas de Miguel y que inspiraron este proyecto político”, señaló.

Uribe Londoño también defendió que es él quien representa políticamente el legado de su hijo: “Sus banderas naturalmente las llevo yo, yo soy su padre. El legado de Miguel lo defenderemos con Delia hasta el último día de nuestras vidas. Nada puede detener mi compromiso”.

Ahora, fue en diálogo con Noticias Caracol que Tarazona aseguró que votará por Paloma Valencia porque, según dijo, esa habría sido la voluntad de su esposo en caso de no llegar a la Presidencia de la República.