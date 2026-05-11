Ser la mujer más votada en la historia en Colombia es una gran responsabilidad: Paloma Valencia
En Dos Puntos, la candidata presidencial Paloma Valencia habló sobre su aspiración a Casa de Nariño.
Este lunes, 11 de mayo, habló en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio con Vanessa de la Torre en la sección ‘Vanessa, Pregúntele A’, la candidata presidencial Paloma Valencia, quien se refirió a lo que ha significado la campaña que hay detrás de su aspiración a la Presidencia de la República.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...