¿A qué candidato presidencial apoyaría Miguel Uribe Londoño en segunda vuelta? Esto dijo
En Sin Anestesia, de La Luciérnaga, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño habló sobre el panorama electoral de cara a la primera vuelta.
¿A qué candidato presidencial apoyaría Miguel Uribe Londoño en segunda vuelta? Esto dijo
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...