“La paz total mató a Miguel”: Candidato Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, pasó por los micrófonos de Sin Anestesia de La Luciérnaga en Caracol Radio para hablar sobre su candidatura y el panorama de cara a la primera vuelta presidencial.

En referencia al camino que él tomaría para sacar a Colombia del conflicto y la violencia, teniendo en cuenta que la paz total del Gobierno de Petro no dio los resultados esperados, fue enfático en mencionar que no se trató de una paz total, sino de una “paz fatal”.

“La paz total mató a Miguel. Miguel les estaba anunciando a los malos y a esos criminales, a ese entramado criminal y mafioso que hay en la administración de Gustavo Petro lo que estaban haciendo y que los criminales eran los que estaban libres, que los hombres de bien estaban teniendo que vivir con miedo, sin tener nada, sin poder participar en el Gobierno, con una mala situación económica, con malos servicios de salud, etc. Y que los únicos que se beneficiaban eran los criminales”, dijo.

Incluso, detalló que Miguel Uribe, su hijo, quien fue asesinado el pasado 7 de junio de 2025, en medio de un acto de su campaña, en Modelia, Bogotá, siempre solía hablar muy duro y muy fuerte por todo el convencimiento que él tenía.

“Por eso lo mataron, porque ahí sí vieron la posibilidad de que Miguel hoy estaría ganando las elecciones de lejos, le estaría ganando a todos, incluido a Iván Cepeda hoy, hoy a estas alturas de la elección. Entonces, por eso lo mataron, para que él no fuera el próximo presidente, porque a ese sí le tenían miedo”, dijo, señalando que la paz total tuvo que ver con eso.

Según el candidato presidencial alias ‘el Zarco’ de la Segunda Marquetalia en Venezuela, que estaba en la mesa de diálogo de la paz total, se reunía en Cúcuta con alias ‘El viejo’ para decirle ‘hay que matar a Miguel Uribe y para planear todo desde noviembre de 2024′.

Y de este modo reiteró: ”La paz mató a Miguel. Ha matado a muchísimos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es que esos nombres que ponen de la paz total suenan muy bonitos, pero eso es más bien una paz fatal o una falsa paz total".

Vea la entrevista completa aquí: