Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana para el municipio de Atrato, en Chocó

Crisis en Chocó: recrudecimiento de la violencia en Litoral de San Juan genera nuevos desplazamientos / LUIS ROBAYO

Quibdó, Chocó

Por los enfrentamientos entre el ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia y la incursión de estructuras de crimen organizado en el municipio de Atrato en el Chocó, que están poniendo en riesgo a la comunidad, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana.

Tras el análisis de esa situación de orden público, la entidad emitió la Alerta Temprana 011 de 2026 con 32 recomendaciones para que las entidades competentes ejecuten algunas acciones para poder proteger a las comunidades.

Se busca que con estas actividades se protejan los derechos a la vida, integridad y seguridad de los habitantes de esta localidad del Chocó.

Sectores con mayor riesgo

Para la Defensoría del Pueblo, el mayor riesgo que calificó de “preocupante” es para la cabecera municipal de Atrato y los corregimientos de Doña Josefa, Samurindó, Arenal, La Molana, San José de Purré, Real de Tanandó, Motoldo, San Martín de Purré, Puente de Paimadó y Puente de Tanandó.

¿Qué acciones hay allí?

Las principales dinámicas que preocupan a la Defensoría del Pueblo son el control territorial hegemónico de la guerrilla del ELN, por medio del Frente Manuel Hernández El Boche; la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia con la participación del Bloque Pacífico y la subestructura Carreteras, con el objetivo de controlar las rentas de la minería ilegal de oro y rutas del narcotráfico; y la incursión intermitente de los grupos de crimen organizado como Los Mexicanos y Los Zetas.

Esta entidad recordó que entre 2024 y 2025 en esta zona del país hubo secuestros y toma de rehenes contra personas servidoras públicas, como delegadas y delegados de la Registraduría Nacional de Estado Civil, del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó.

Aumento en delitos

También alertaron por la tendencia en el aumento de homicidios, en especial en Samurindó, La Molana y Arenal.

La extorsión a los comerciantes y los transportadores también ha visto un incremento, aunque existe un alto subregistro de situaciones por el temor de la comunidad a denunciar.

Evidenciaron que hay una gobernanza armada por parte de los grupos armados ilegales, quienes restringen la autonomía de las comunidades afrocolombianas.

Los paros armados, las restricciones de horarios, marcación de viviendas con grafitis, instalación de bafles con explosivos y banderas alusivas a los grupos en zonas civiles también preocupan a la Defensoría del Pueblo, desde donde se han documentado graves infracciones al derecho internacional humanitario.

En esa zona del país se han registrado “amenazas a la misión médica para priorizar atenciones a combatientes y la utilización de lugares de culto y centros educativos para instalar propaganda armada”, indicaron desde la Defensoría.

La minería

Se suman a esas acciones las labores extractivas en este territorio, con graves daños ambientales por el uso del mercurio, afectando el río Atrato, que fue reconocido como sujeto de derechos.

Niños y adolescentes en riesgo

También se insistió en esta Alerta Temprana sobre la situación crítica para la niñez y la adolescencia, pues son víctimas de reclutamiento, uso y utilización ilícitos.

En ese sentido, según las evidencias, el ELN los vincula para operaciones militares, mientras que el autodenominado EGC los instrumentaliza como “campaneros” e induce al consumo de sustancias psicoactivas para que posteriormente las comercialicen.

Violencias basadas en género

En su advertencia se indica que las mujeres y la población con orientación sexual e identidad de género no hegemónica enfrentan riesgos de violencias basadas en género ante el repliegue de grupos criminales desde Quibdó.

Entidades alertadas

La Alerta Temprana tiene un total de 32 recomendaciones a los ministerios del Interior, Defensa, Salud y Educación, la Gobernación del Chocó, a la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Atrato.