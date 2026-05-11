“No acepto los cargos y me declaro inocente”: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol por campaña Petro

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente del delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía General de la Nación, por las presuntas irregularidades que habría cometido en el cargo de gerente de la campaña de ‘Petro Presidente’ en 2022.

“No acepto los cargos y me declaro inocente”, respondió Roa al juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que le leyó los derechos y le preguntó sobre el delito imputado por la Fiscalía.