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11 may 2026 Actualizado 22:51

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Justicia

“No acepto los cargos y me declaro inocente”: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol por campaña Petro

El presidente de Ecopetrol negó haber cometido el delito de violación de topes electorales en la campaña de ‘Petro Presidente’, de la que fue gerente.

Ricardo Roa y Fiscalía. Foto: Colprensa.

Ricardo Roa y Fiscalía. Foto: Colprensa.

Ricardo Roa y Fiscalía. Foto: Colprensa.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se declaró inocente del delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía General de la Nación, por las presuntas irregularidades que habría cometido en el cargo de gerente de la campaña de ‘Petro Presidente’ en 2022.

“No acepto los cargos y me declaro inocente”, respondió Roa al juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que le leyó los derechos y le preguntó sobre el delito imputado por la Fiscalía.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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