Restitución de Tierras demandará para devolver 52.000 hectáreas a indígenas de Antioquia y Chocó

Antioquia

La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó cuatro nuevas demandas para restituir los derechos étnico-territoriales de dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios ubicados en Turbo y San Pedro de Urabá (Antioquia), así como en Carmen del Darién y Riosucio (Chocó).

En total, las solicitudes buscan restablecer más de 52.434 hectáreas de territorio ancestral a favor de 2.238 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y afrodescendientes de los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, y de los consejos comunitarios La Nueva y Bocas del Atrato.

Las comunidades han sido víctimas del conflicto armado mediante secuestros, asesinatos de líderes, desplazamientos, despojo, confinamiento y abandono forzado de sus tierras por parte de distintos grupos armados. La URT espera que, con estas demandas, avancen los procesos para garantizar la reparación integral y la recuperación de los territorios.

Uno de los casos más relevantes es el del Consejo Comunitario Bocas del Atrato y Leoncito, en Turbo, que reúne a más de 600 habitantes y administra 34.618 hectáreas en la cuenca del río Atrato. Su representante legal, Patrocinio Cuesta, destacó la importancia de este paso para la protección ambiental y cultural del territorio:

“En el conflicto armado sucedieron tantas cosas y los impactos fueron sociales, culturales y ambientales. Tanto, que no se podía realizar la pesca artesanal y se perdieron especies maderables. Es clave que el Estado evidencie lo que aquí sucedió”.

Demandas de comunidades afectadas

El Consejo Comunitario La Nueva, en Riosucio (Chocó), abarca 15.685 hectáreas y está conformado por 250 familias. Por su parte, los resguardos indígenas de Mamey de Dipurdú (27 familias) y Río Alto San Juan (368 familias) esperan recuperar 205 y 164 hectáreas, respectivamente.

A la fecha, la Dirección de Asuntos Étnicos en Apartadó acumula cuatro sentencias de restitución que suman más de 7.000 hectáreas restituidas a los resguardos Cuti, Eyákera, Arquía y Tanela. Además, mantiene en trámite 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados de tierras de la región.