Restitución de Tierras demandará para devolver 52.000 hectáreas a indígenas de Antioquia y Chocó
Las comunidades étnicas han sido víctimas de abandono forzado de sus tierras por parte de distintos grupos armados.
Antioquia
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó cuatro nuevas demandas para restituir los derechos étnico-territoriales de dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios ubicados en Turbo y San Pedro de Urabá (Antioquia), así como en Carmen del Darién y Riosucio (Chocó).
En total, las solicitudes buscan restablecer más de 52.434 hectáreas de territorio ancestral a favor de 2.238 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y afrodescendientes de los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, y de los consejos comunitarios La Nueva y Bocas del Atrato.
Las comunidades han sido víctimas del conflicto armado mediante secuestros, asesinatos de líderes, desplazamientos, despojo, confinamiento y abandono forzado de sus tierras por parte de distintos grupos armados. La URT espera que, con estas demandas, avancen los procesos para garantizar la reparación integral y la recuperación de los territorios.
Uno de los casos más relevantes es el del Consejo Comunitario Bocas del Atrato y Leoncito, en Turbo, que reúne a más de 600 habitantes y administra 34.618 hectáreas en la cuenca del río Atrato. Su representante legal, Patrocinio Cuesta, destacó la importancia de este paso para la protección ambiental y cultural del territorio:
“En el conflicto armado sucedieron tantas cosas y los impactos fueron sociales, culturales y ambientales. Tanto, que no se podía realizar la pesca artesanal y se perdieron especies maderables. Es clave que el Estado evidencie lo que aquí sucedió”.
Demandas de comunidades afectadas
El Consejo Comunitario La Nueva, en Riosucio (Chocó), abarca 15.685 hectáreas y está conformado por 250 familias. Por su parte, los resguardos indígenas de Mamey de Dipurdú (27 familias) y Río Alto San Juan (368 familias) esperan recuperar 205 y 164 hectáreas, respectivamente.
A la fecha, la Dirección de Asuntos Étnicos en Apartadó acumula cuatro sentencias de restitución que suman más de 7.000 hectáreas restituidas a los resguardos Cuti, Eyákera, Arquía y Tanela. Además, mantiene en trámite 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados de tierras de la región.