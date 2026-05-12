FFMM confirmaron bombardeo contra anillo de seguridad del Comando Central del ELN: dejó 7 muertos

Las Fuerzas Militares confirmaron un bombardeo contra una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, señalada de integrar el anillo de seguridad del Comando Central, COCE, y de la Dirección Nacional de esa guerrilla en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con información de inteligencia militar, la operación habría dejado siete presuntos integrantes del grupo criminal muertos en desarrollo de operaciones militares.

Según las autoridades, los cuerpos fueron extraídos posteriormente por otros integrantes del ELN en medio de confrontaciones armadas e intentos de ataques con drones contra las tropas.

La ofensiva fue desarrollada mediante una operación de interdicción aérea y asalto directo del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía y el CTI.

Según las Fuerzas Militares, la estructura tenía un alto valor estratégico para el ELN porque era la encargada de brindar seguridad a integrantes del COCE y de la Dirección Nacional cuando cruzaban desde Venezuela hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas en la región del Catatumbo.

Además, esta comisión sostenía confrontaciones directas con integrantes de la Estructura 33 de las disidencias de las Farc y buscaba garantizar corredores criminales y rutas de movilidad ilegal sobre las riberas del río Catatumbo.

Durante el avance de las tropas, fueron ubicadas dos áreas campamentarias con sistemas de fortificación, material explosivo utilizado para adecuar artefactos lanzados mediante drones y elementos empleados para la fabricación e instalación de minas antipersonal.

Las operaciones militares continúan en la región del Catatumbo contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país.