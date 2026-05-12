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12 may 2026 Actualizado 11:55

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Fondos privados mantienen secuestrados los recursos de la gente: presidente de Colpensiones

Jaime Dussán señaló que la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos a Colpensiones es “equivocada”.

Presidente de Colpensiones, Jaime Dussan. (Cortesía Colpensiones)

Presidente de Colpensiones, Jaime Dussan. (Cortesía Colpensiones)

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El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la decisión del Consejo de Estado de suspender en su totalidad el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones.

“La decisión de la Corte es clara: está vigente la Ley 100. Entonces, las 109.000 personas que se trasladaron de fondos privados a Colpensiones tienen el derecho a que los fondos privados trasladen esos recursos a Colpensiones”, indicó.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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