Era un guerrero, todo era una lucha: así recuerda Enrique Vargas a su hermano, Germán Vargas Lleras

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“Era un guerrero, todo era una lucha”: así recuerda Enrique Vargas a su hermano, Germán Vargas Llera

Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la muerte del líder político de Cambio Radical, ex vicepresidente, exministro, exsenador y exconcejal.

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Germán Vargas Lleras quiso ser presidente de Colombia

Su hermano, Enrique, contó que esa fue una de sus luchas, llegar a la Presidencia del país. Incluso reveló que Germán Vargas Lleras montó todo un “plan de gobierno para sacar a Colombia adelante” que ahora es público para que cualquiera que lo encuentre útil lo use.

“Es cierto. Mi hermano hizo campaña durante varios años donde a través de grupos de trabajo, montó una plataforma para gobernar a Colombia, que se vuelve de dominio público”, sostuvo.

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Señaló que en ese plan de gobierno el político propuso proyectos para la salud, para la justicia, para la infraestructura, para las relaciones internacionales. “Habría que actualizarle un par de cifras por las variaciones en la población”.

“Se necesitó de su muerte para que el país entendiera la dimensión de lo que él había hecho como senador, vicepresidente y ser humano”, dijo.

Sus preocupaciones y batallas políticas: la Constituyente y la Paz Total

Afirmó que Germán Vargas Lleras estaba a la expectativa del desarrollo de las elecciones presidenciales de mayo, en primera vuelta, y junio, para la segunda, pues una de sus preocupaciones era la Constituyente propuesta por el Gobierno Petro.

“Esa fue su mayor preocupación y sobre lo que alertó al país durante estos años”, indicó.

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Además, mencionó que su otra gran preocupación era la Paz Total del Gobierno Petro, pues pensaba que se estaba desestitucionalizando la fuerza pública.

“Muchos pensamos que a Germán le iban a cegar la vida las balas, la lucha que dio contra las Farc, contra los paramilitares, contra los carteles del narcotráfico, contra los grupos criminales”, apunto.

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Debate del Caguán

Contó que su hermano le “mostró a Colombia” que el proceso de paz del Caguán con las extintas Farc “era un fracaso”, más con los grandes terrenos que se usaron para el despeje.

Germán Vargas Lleras como líder de familia

“Siempre se preocupó por ser el centro de la familia, siempre nos congregó. Pese a sus ocupaciones y obligaciones, siempre encontraba el espacio”, expresó.

Por todas sus luchas, tanto personales como políticas, para Enrique Vargas Lleras su hermano merecía una despedida como la que se le dio.

Finalmente, explicó que los restos Germán Vargas Lleras reposarán en los Jardines de Paz.

¿Quién tomará las banderas de Germán Vargas Lleras?

“No hemos hecho ese trabajo. Hemos querido estos meses rodearlo y acompañarlo, pensando que de esta salíamos. Como lo decía José Antonio, pensamos que podía ser otro de esos obstáculos que se nos habían presentado en la vida: el libro bomba, el atentado en Caracol, los miles de atentados, el de la plaza de toros, etc”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: