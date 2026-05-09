Así recuerdan desde Santander los militantes de Cambio Radical a Germán Vargas Lleras

Bucaramanga

Conmoción en el país ha causado la noticia de la muerte de Germán Vargas Lleras, líder natural del partido Cambio Radical y político tradicional en el país, los militantes de esta colectividad en Santander lamentan su fallecimiento.

El senador electo Nelson López, líder de Cambio Radical en Santander, indicó que no es solo una pérdida sensible para el partido sino para el todo el país pues se va una persona que siempre fue líder en todos los sentidos.

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“Es una noticia desastrosa para el país y nosotros como partido, lo recuerdo como una persona con mucho criterio. Cuando hablaba había que prestarle atención, no era un cascarrabias pero sí imponía con su presencia”, señaló el senador López.

A su turno, el diputado Leonardo Ardila también lamentó el fallecimiento de Vargas Lleras y señaló que “fue un hombre que siempre trabajó incansablemente por nuestro país, deja una huella imborrable su liderazgo y visión por Colombia. Era uno de los hombres que más conocía las necesidades de los territorios”.

Este partido tiene en Bucaramanga tres concejales, uno de ellos es José David Cavanzo quien se refirió a Vargas Lleras como una persona con gran liderazgo y que además, dejó un gran aporte para el departamento cuando ocupó cargos públicos.

“Lideró la construcción de miles de viviendas en la ciudad de Bucaramanga. De igual manera desde la cartera de infraestructura se gestionaron muchos recursos para poder construir las vías, aún tenemos algunas pendientes, pero que lograron que Santander fuera más competitivo. Cada vez que él venía a Bucaramanga y este departamento pues lo recibía con mucho cariño”, agregó el concejal Cavanzo.

Para Luis Ávila, concejal de Bucaramanga por esta colectividad, indicó que “su liderazgo y visión de país y la entrega al servicio público dejan una huella imborrable en la historia de Colombia”.

Finalmente, el concejal Cristian Reyes lamentó el fallecimiento de quien asegura fue uno de los líderes políticos más importantes que ha tenido el país en los últimos años y agregó que dejó huella no solo en los militantes sino en todo el territorio tras superar todo tipo de ataques.

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“Nos ha dejado una gran enseñanza, que nunca se entregó a los criminales y que fue un hombre de carácter fuerte pero también de grandes resultados”, indicó el concejal Reyes.

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