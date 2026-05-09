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Senador Motoa por muerte de Germán Vargas Lleras: “Pierde el país a un gran hombre, queda su legado”

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, habló con Caracol Radio luego de que se confirmara la muerte de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y exministro de Colombia.

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“Pierde el país a un gran hombre, pero quedan sus propuestas y su legado”, afirmó.

Resaltó que fue un hombre al que le gustó “confrontar con ideas y no claudicar ante el asecho de los criminales”. Por eso, recordó su lucha anticorrupción cuando fue ministro de Justicia y del Interior.

Motoa reveló que la última vez que hablaron pensó, al verlo mejor de salud, que Vargas Lleras podría ser el candidato del partido político para las elecciones presidenciales.

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“Nuestra entrevista fue en diciembre, donde mirábamos la posibilidad, donde yo, con ilusión, mencionaba que Cambio Radical iba a tener candidato”, contó.

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Asimismo, comentó que la última vez que conversó con él fue finalizando enero sobre la lista al Senado e incluso le dio algunas recomendaciones.

Concluyó señalando que ahora les corresponde a sus seguidores continuar con las luchas de Vargas Lleras.

Escuche la entrevista completa aquí: