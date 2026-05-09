Cambio Radical rinde homenaje a Germán Vargas Lleras: “la política pierde a un servidor incansable”

Colombia despide a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República y líder natural del partido Cambio Radical, quien falleció a los 64 años en Bogotá. Su deceso se produce tras varios meses de quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado de la escena política, un periodo durante el cual fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo viajes a Estados Unidos en busca de atención médica especializada.

Cambio Radical, su partido, emitió un comunicado expresando su dolor y reconociendo a Vargas Lleras como un “servidor público incansable” y una de las “voces más firmes y determinantes de la política colombiana”.

El partido destacó su carácter, su visión de país y su “entrega absoluta al servicio de Colombia”, elementos que, según el comunicado, “marcaron la historia de nuestra colectividad y de toda una generación de liderazgo público”.

El comunicado de Cambio Radical también agradeció a Vargas Lleras por “construir partido, por defender las instituciones, por trabajar sin descanso por las regiones y por enseñarnos que la política también es disciplina, convicción y valentía”. El partido concluyó honrando su “legado, su trayectoria y su memoria”.

La carrera política de Vargas Lleras fue extensa y activa, caracterizada por su participación en diversos cargos públicos, entre ellos vicepresidente en el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos. Antes de eso, fue su ministro de Vivienda desde abril de 2012 y también fue ministro del Interior.

Los últimos meses de vida de Vargas Lleras estuvieron marcados por una delicada situación de salud. Durante este período de pausa, el exvicepresidente fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, su búsqueda de atención médica especializada lo llevó a viajar a Estados Unidos, en un esfuerzo por recuperar su bienestar.