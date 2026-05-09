Las obras por las que recuerdan en Santander a Germán Vargas Lleras tras su muerte

La muerte del exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras, este viernes 8 de mayo, provocó reacciones en Santander, donde dirigentes políticos y autoridades destacaron las obras de infraestructura, vivienda y movilidad que impulsó durante su paso por el Gobierno Nacional.

En Bucaramanga y varios municipios del departamento, su nombre quedó ligado a programas de vivienda gratuita, proyectos viales y obras de conectividad que fueron gestionadas mientras estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y posteriormente como vicepresidente de Colombia.

Uno de los proyectos más recordados en la región fue la construcción de miles de viviendas para familias vulnerables. Según se recordó tras su fallecimiento, durante su gestión se impulsaron más de 4.000 viviendas subsidiadas en Santander, entre ellas cerca de 1.500 viviendas 100% gratuitas.

“Recientemente yo estuve en Málaga, en el barrio que hicieron de vivienda gratis y creo que cada municipio del departamento tiene un barrio o una urbanización de vivienda gratis gracias al programa de vivienda que hizo el doctor Vargas Lleras. O sea, eso es un aporte inmenso para la población”, dijo el senador electo Nelson López, líder de Cambio Radical en el región.

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De acuerdo con los dirigentes políticos, Lleras también fue importante en iniciativas de infraestructura que hoy siguen siendo referentes para el área metropolitana de Bucaramanga.

Entre las obras mencionadas están el impulso a la doble calzada Bucaramanga – Pamplona, inversiones en agua potable y saneamiento básico, así como el respaldo financiero para el tercer carril entre Floridablanca y Provenza.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que el dirigente político respaldó el desarrollo de grandes obras para la capital santandereana.

Por su parte el exalcalde de la capital santandereana, Luis Francisco Bohórquez, aseguró que “Germán Vargas Lleras dejó huella en la ciudad por el apoyo brindado a proyectos como el embalse de Bucaramanga y el intercambiador del Mutis”.

El gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, también resaltó el legado del exvicepresidente, dijo: “se va un líder que entendió que el país se construye con obras, infraestructura y resultados concretos para la gente”.

A nivel nacional, Vargas Lleras fue recordado como uno de los dirigentes que más impulsó programas de infraestructura y vivienda en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.