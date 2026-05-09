Juan Manuel Santos expresó su pesar por la muerte de Germán Vargas Lleras: un coequipero excepcional

El expresidente Juan Manuel Santos lamentó el fallecimiento del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras. Así lo recordó a través de un sentido mensaje en su cuenta de X:

“Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia”.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras murió a los 64 años en Bogotá luego de varios quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado del escenario político por varios meses. Durante este período de pausa, el exvicepresidente fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, su búsqueda de atención médica especializada lo llevó a viajar a Estados Unidos, en un esfuerzo por recuperar su bienestar.