Murió Germán Vargas Lleras

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras murió a los 64 años en la ciudad de Bogotá luego de varios quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado del escenario político por varios meses.

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En ese periodo de pausa, Vargas Lleras había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas e, incluso, viajó a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

No obstante, en medio de la pausa de su vida pública, el ex vicepresidente reapareció en un video publicitario en el cual invitaba a votar por las listas de Cambio Radical en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

¿Qué se sabía del estado de salud de Germán Vargas Lleras?

En medio de la incertidumbre por su estado de salud, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de sus redes sociales el pasado 11 de marzo: “Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

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El entonces precandidato presidencial de la ‘Gran Consulta por Colombia’, Juan Carlos Pinzón, también se pronunció: “Germán, está haciendo falta en este momento en la política colombiana su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado, y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”.

El pasado 18 de marzo, tras una reunión de las bancadas de Senado y Cámara del partido Cambio Radical para estudiar a quién respaldarían en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el senador Carlos Fernando Motoa había brindado una actualización del estado de salud del exministro.

“Germán Vargas Lleras se encuentra en recuperación (…) esa información fue transmitida por el propio hermano de Germán, Enrique Vargas”. dijo en ese momento.

El senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, también habló en ese momento sobre el estado de salud del exvicepresidente Vargas Lleras y jefe natural de la colectividad.

“Estamos muy contentos. Recibimos el parte médico y esta semana tiene que volver a su casa de la recuperación que está viviendo. Al partido lo llena de mucha alegría”, dijo el senador Jiménez ese mismo día.