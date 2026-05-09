¿Quién era Germán Vargas Lleras? Perfil de su vida, trayectoria política y más

El exministro Germán Vargas Lleras, quien murió este 8 de mayo, era la cabeza del partido Cambio Radical y, como vicepresidente en el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, fue el encargado de sacar adelante los proyectos estratégicos y toda la política de infraestructura durante tres años.

Eso lo logró tras ser la fórmula vicepresidencial para la reelección de Juan Manuel Santos. Antes de eso, fue su ministro de Vivienda desde abril de 2012 y también fue ministro del Interior.

Nació en Bogotá en 1962 y era nieto del ex presidente liberal Carlos Lleras Restrepo, sobrino de ex constituyente y ex embajador de Washington Carlos Lleras de La Fuente y hermano del ex candidato a la alcaldía de Bogotá Enrique Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras era abogado de la Universidad del Rosario, y contaba con un posgrado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid.

Inició su carrera política en 1981 en el Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán. Fue secretario general del Partido Liberal en 1990 y de 1992 hasta 1998 fue concejal de Bogotá. Luego, en 1998 fue elegido senador por el Partido Liberal y se convirtió en el principal crítico de las negociaciones de paz con las FARC del gobierno de Andrés Pastrana y el mayor opositor al despeje del Caguán. Esta oposición lo acercó al entonces candidato Álvaro Uribe.

En el 2002 salió del Partido Liberal a respaldar la candidatura de Uribe a la Presidencia y fue elegido senador por el Movimiento Colombia Siempre de Juan Lozano. En el 2003, Vargas Lleras se unió al movimiento Cambio Radical fundado en 1998 por un grupo de exgalanistas, partido del cual sería elegido presidente en el 2004.

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En el 2005 apoyó la primera reelección de Uribe y fue reelegido senador con la más alta votación para el Senado con 223.000 votos.

En el 2010 lanzó su candidatura a la Presidencia de la República con el partido Cambio Radical, presentándose como un liberal de centro y oponiéndose a una segunda reelección de Uribe.

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En las últimas semanas de esa campaña, se convirtió en un candidato con gran aceptación, impulsado por su excelente desempeño en los debates. Quedó por fuera de la contienda electoral en primera vuelta, pero alcanzó un tercer lugar con un 10.1% de la votación.

En 2018, fue candidato presidencial por el movimiento Mejor Vargas Lleras, recogiendo más de 5 millones y medio de firmas, quedando fuera de segunda vuelta por debajo de Iván Duque y Gustavo Petro.

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