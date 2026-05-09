Petro lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y lo recordó como “un gladiador del debate”

La política colombiana se viste de luto tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras a sus 64 años en Bogotá. Su deceso, producto de varios quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado del escenario político durante meses, ha generado una ola de reacciones en todo el espectro político.

El presidente Gustavo Petro lamentó la partida de Vargas Lleras, destacando su figura como un “gladiador” tanto en el Senado como en campaña.

“Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, expresó a través de su cuenta de X.

Los últimos meses de vida de Vargas Lleras estuvieron marcados por una delicada situación de salud. Durante este período de pausa, el exvicepresidente fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Incluso, su búsqueda de atención médica especializada lo llevó a viajar a Estados Unidos, en un esfuerzo por recuperar su bienestar.

Quebrantos de salud de Vargas Lleras

En los últimos años, Vargas Lleras había estado combatiendo un cáncer que afectó su salud en distintos momentos de su carrera. En 2016, el país se enteró de la confirmación de un tumor, que resultó ser una masa que se desarrollaba desde las membranas del cerebro hasta la médula espinal.

A pesar de eso, este mismo año, los médicos decidieron extirparlo; sin embargo, desde entonces, su salud no volvió a ser la misma. Además del tumor, el expolítico padeció apendicitis y fue diagnosticado con un quiste en el hígado. En 2025, el exvicepresidente se sometió a dos nuevas cirugías.

La primera tuvo lugar el 23 de abril de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se le realizó una operación neuroquirúrgica.

29 días después, el 22 de mayo de 2025, Vargas Lleras se sometió a otra cirugía neurológica en Houston, Estados Unidos.