Colombia pierde a un gran estadista y sobre todo a un gran patriota: expresidente, Iván Duque

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció el pasado viernes 08 de mayo a los 64 años en la ciudad de Bogotá luego de varios quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado del escenario político por varios meses.

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En el marco de este suceso en 6AM W varias personalidades de la política colombiana recordaron sus momentos memorables con el exvicepresidente, ese es el caso de Iván Duque, expresidente colombiano.

“Es un momento triste, yo tuve la oportunidad de construir una amistad solida con Germán, es una amistad que atesoro y creo que Colombia pierde a un gran estadista, a un gran político, pero sobre todo también a un gran patriota, una persona que siempre puso a Colombia por encima de cualquiera de sus diferencias”, dijo el exmandatario.

Agregó que tiene los mejores recuerdos de su amistad con Germán Vargas Lleras, de sus competencias con él, de sus emulaciones con él, pero también de contar con su consejo y con su buen comentario en momentos también difíciles cuando ocupó la presidencia.

¿Cuál fue un momento clave en su relación?

“Con Germán yo tuve una relación cuando yo estaba empezando mi carrera en el liberalismo hace ya casi 30 años y él ya era una figura que había pasado por el Consejo de Bogotá, estaba en el Congreso de la República y fueron mis primeros contactos con él".

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Después, en la medida que mi carrera también avanzaba, nos encontramos muchas veces y tuvimos la oportunidad de competir por la presidencia de la República. Yo disfrutaba mucho los debates con él, realmente era el contendor más preparado, la persona que siempre estaba con la información minuciosa, era sin lugar a dudas el contendor más difícil”, contó.

Recordó que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras siempre estaba muy pendiente sobre todo en temas como la infraestructura y las vías de cuarta generación: “Siempre había una llamada o un comentario”.

El expresidente Iván Duque comentó que su relación con Germán Vargas Lleras fue una amistad que trascendió el tema político. “lo que más recuerdo de él es que era alguien que siempre pensaba en soluciones, siempre iba a la esencia de los temas”, puntualizó.

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