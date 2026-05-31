FF. MM. confirman bombardeo contra estructura del Clan del Golfo que delinque en Chocó y Valle

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FF.MM. bombardearon estructura del Clan del Golfo entre Chocó y Valle: así fue el operativo

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó en entrevista con Caracol Radio un bombardeo contra una estructura del Clan del Golfo que delinque en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

Según el oficial, la operación está dirigida contra una subestructura al mando de alias ‘Machín’ o ‘El Viejo’, señalada de sostener confrontaciones armadas con el ELN en esa región del país.

“Este es una acción militar contra una subestructura del Clan del Golfo, una estructura de alias Machín o El Viejo, que venía delinquiendo en los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca, venía sosteniendo confrontaciones con el ELN”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.

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El general López destacó que se trata de “una acción militar contundente contra esta estructura” y aseguró que la operación no afecta el desarrollo de la jornada electoral.

“Esta es una acción militar contundente contra esta estructura que no afecta para nada la jornada electoral, no afecta para nada ninguna mesa, ningún puesto de votación”, afirmó.

El oficial explicó que la operación se desarrolla en una zona selvática alejada de centros poblados y que las tropas permanecen en el área.

“Esta es una acción que se hace en medio de la selva, a una estructura que se estaba preparando para delinquir. Estamos con tropas en el sector, se está desarrollando la operación militar en este momento”, señaló.

Sobre la situación en Caquetá, el comandante confirmó la detonación de un artefacto explosivo en el municipio de Paujil, aunque aseguró que no dejó afectaciones a la población civil ni a la Fuerza Pública.

“Tenemos una novedad en Paují, Caquetá, donde detona un artefacto explosivo que estaba al lado de una vía, no hay novedad de la población civil, no hay afectación de las tropas y no afecta el desarrollo de la jornada allá en este municipio”, concluyó.

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