¿Cuándo es la velación de Germán Vargas Lleras? Fecha, hora y lugar

Luego de varios días de preocupación por el estado de salud de Germán Vargas Lleras, se confirmó su fallecimiento a la edad de 64 años este 8 de mayo de 2026.

Según lo comunicó la Fundación Santa Fe de Bogotá, el exvicepresidente estuvo bajo su cuidado clínico en atención domiciliaria durante las últimas semanas.

Es de recordar que Vargas Lleras había estado padeciendo quebrantos de salud desde hace varios años, mientras luchaba contra un cáncer.

En el año 2025, el exvicepresidente tuvo que pasar por dos intervenciones quirúrgicas. Una de ellas en abril, precisamente en la Fundación Santa Fe, y una más en mayo, cuando se le practicó una cirugía neurológica en Houston, Estados Unidos.

Desde entonces no se conocieron muchos detalles de su estado de salud, hasta que el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de sus redes sociales el pasado 11 de marzo: “Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”.

Posteriormente, algunos miembros de Cambio Radical transmitieron mensajes de tranquilidad frente a la condición del exvicepresidente.

Sin embargo, este 8 de mayo de 2026, se confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras a los 64 años en la ciudad de Bogotá.

¿Dónde serán las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras?

Horas después de confirmarse la noticia, durante la madrugada del sábado 9 de mayo, la cuenta oficial de X del partido Cambio Radical difundió la información de la velación de Vargas Lleras.

Según se puede leer en la imagen compartida, la familia del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras invita a su velación en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos este sábado 9 de mayo de 3:00PM a 7:00PM. El domingo 10 de mayo será de 10:00AM a 6:00PM.