“No podemos entregarle el país a Cepeda”: Clemencia Vargas defiende legado de Germán Vargas Lleras

La hija de Vargas Lleras se pronunció sobre el futuro de las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

Tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, su hija Clemencia Vargas Umaña habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre el futuro político del país y las próximas elecciones presidenciales.

Clemencia hizo un llamado a la unidad de distintos sectores políticos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. “Debemos llegar unidos a las elecciones y que el legado de mi padre sea que salvemos este país en su nombre”, dijo.

“Por ningún motivo, frase célebre de mi papá, podemos entregarle este país a Cepeda”, añadió.

Además, aseguró que el exvicepresidente nunca abandonó su visión sobre Colombia, incluso en medio de los momentos más difíciles de salud. “Él fue el primero en predecir todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, señaló.

De igual manera, sostuvo que Colombia perdió la oportunidad de tener a Vargas Lleras como presidente de la República: “Este país hubiera sido muy distinto con él como cabeza”.

Finalmente, agradeció las múltiples muestras de afecto y los homenajes que ha recibido su familia tras el fallecimiento del exvicepresidente: “Colombia le ha hecho un homenaje de jefe de Estado y no puedo estar más orgullosa como hija”

“Nos deja el vacío más grande del mundo, y este dolor apenas está iniciando”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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