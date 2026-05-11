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11 may 2026 Actualizado 12:47

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Germán Vargas tenía fobia por la corrupción; él siempre apoyó el proceso de paz: expresidente Santos

En 6AM W el expresidente Juan Manuel Santos, se refirió a la trayectoria de Germán Vargas Lleras dentro de su gobierno.

Germán Vargas tenía fobia por la corrupción; él siempre apoyó el proceso de paz: expresidente Santos

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Daniela Puerto

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El expresidente Juan Manuel Santos, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, se refirió a la vida política, parlamentaria y dentro del ejecutivo de Germán Vargas Lleras. Destacó el trabajo del exvicepresidente dentro de su gobierno, afirmando que era un hombre de completa confianza.

Lea también: El atentado al que sobrevivió Germán Vargas Lleras: ¿qué sucedió? Fue en el Congreso en 2002

El expresidente afirmó que Germán tenía todas las cualidades para ser presidente, desde la experiencia política y como vicepresidente: “Había demostrado ser eficaz, pero la política es impredecible y la opinión pública favorece a unos y a otros no; ha debido llegar a la presidencia porque tenía todas las cualidades”, afirmó el expresidente.

¿Germán Vargas Lleras apoyó el proceso de paz?

Juan Manuel Santos, destacó que, a pesar de que Vargas Lleras hubiese sido en un momento su rival, siempre fue implacable y justo. Enfatizó que la amistad entre ambos líderes políticos nunca se rompió y que, desde que entró al gobierno, demostró ser una persona que producía resultados.

“Él siempre apoyó el acuerdo de paz; al final, tuvo cuestionamientos en la ley de implementación de los acuerdos, inclusive discutimos eso, pero ya se había retirado del gobierno para ser candidato a la presidencia. Reconoció que tal vez políticamente se había equivocado o alejado del apoyo al acuerdo de paz, pero durante el proceso fue siempre muy leal." Afirmó el expresidente.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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