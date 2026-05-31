¿Por qué Ecuador levantará los aranceles impuestos a Colombia? Esto dijo el embajador ante la ONU

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Colombia trató de dialogar con Ecuador, pero no fueron escuchados”: Embajador ante la ONU

En las últimas horas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que levantará los aranceles impuestos a Colombia el próximo primero de junio, en el marco de una conversación con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Le podría interesar: Noboa se mete en elecciones: anuncia eliminación de aranceles tras llamada con De la Espriella

El Gobierno colombiano se manifestó ante estas declaraciones y desde la Cancillería rechazaron que se trate de un gesto de buena fe de parte del mandatario ecuatoriano, sino de una resolución expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Para dar claridad sobre esta situación, en 6AM W de Caracol Radio habló con Julio Sánchez Cristo el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Bustamente, quien también funge como representante permanente del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Por qué Ecuador retirará los aranceles impuestos a Colombia?

Aunque el anuncio del levantamiento de aranceles por parte de Daniel Noboa se dio en el marco de un supuesto acuerdo logrado con mediación del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el embajador Bustamante aclaró el contexto legal de esta decisión.

Lea también: MinComercio responde a la decisión del presidente Noboa sobre la eliminación de aranceles a Colombia

Según el embajador y representante ante la OMC, el pasado 7 de mayo, la Secretaría General de la CAN había hecho un pronunciamiento sobre la tensión comercial, “producto del uso inadecuado y de manera unilateral por parte del Ecuador en materia de aranceles”.

“Esa resolución le daba unos días específicos para darle cumplimiento por parte del Ecuador a esa denuncia que estaba haciendo el Gobierno de Colombia”, señaló.

“Desde el mes de febrero, cuando se presentó esa circunstancia, el Gobierno nacional siempre trató de establecer el mejor diálogo con el Gobierno del Ecuador, pero no estaba siendo escuchado”, advirtió el funcionario.

Vea la transmisión EN VIVO de las elecciones HOY 31 de mayo:

Escuchar Caracol Radio en vivo: