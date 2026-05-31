Cónsul de Colombia Miami dio parte de tranquilidad en jornada electoral: garantizamos toda legalidad

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Óscar Marmolejo, cónsul de general de Colombia en Miami, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AMW de Caracol Radio sobre la jornada electoral que se lleva a cabo en la ciudad del estado de Florida.

El cónsul entregó un parte de tranquilidad y manifestó que la jornada se realiza sin ningún inconveniente. “Hemos disponibilidad 185 mesas para atender a las 125.833 personas que han registrado su cédula hasta el día 30 de marzo para los comicios electorales”, señaló.

Óscar Marmolejo expresó que en las ciudades de Coral Gable, en el consulado, en West Palm Beach, en Coral Spring, en Weston, en Sarasota y en Hialeah hay mesas de votación.

El funcionario agregó que están votando todos los ciudadanos colombianos que están inscritos aquí en el consulado y las otras personas que están inscritas en sus determinados puestos de votación.

Marmolejo señaló que “desde el consulado estamos garantizando toda la legalidad, toda la imparcialidad y la transparencia que nos debe de caracterizar como funcionarios públicos”.

Por último, el cónsul reiteró que solo se puede votar con su cédula en físico, ya que no se acepta pasaporte ni un recibo que diga que la cédula está en trámite para ejercer el derecho al voto.

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