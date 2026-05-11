Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras
En 6AM W Clemencia Vargas Umaña rinde homenaje a su padre, Germán Vargas Lleras, destacando su legado y humanidad.
Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras
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Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se pronunció en 6AM W de Caracol Radio sobre la partida de su padre, agradeciendo el mensaje, aunque lo calificó de un poco “tardío”. En sus declaraciones, Vargas Umaña enfatizó en el legado de su padre.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...