Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 may 2026 Actualizado 12:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras

En 6AM W Clemencia Vargas Umaña rinde homenaje a su padre, Germán Vargas Lleras, destacando su legado y humanidad.

Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras

Vivía y respiraba por el país; la enfermedad fue su batalla más dura: hija de Germán Vargas Lleras

00:00:0020:59
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

Añadir Caracol Radio en Google

Clemencia Vargas Umaña, hija del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se pronunció en 6AM W de Caracol Radio sobre la partida de su padre, agradeciendo el mensaje, aunque lo calificó de un poco “tardío”. En sus declaraciones, Vargas Umaña enfatizó en el legado de su padre.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir