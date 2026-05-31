“Con la indebida participación en política no debemos meternos”: Procurador Gregorio Eljach

El procurador, Gregorio Eljach habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre el avance de la jornada electoral en Colombia.

En los últimos minutos se presentó un caso donde algunos funcionarios públicos mostraron su voto, lo que ha generado comentarios y dudas en diferentes sectores.

¿Participación en política?

El procurador, frente a esta situación, indicó que: “el que votó ya estaba participando, pero no era indebido, que es donde está la clave de la confusión. Es decir, participar en política no es prohibido ni es censurable. Participar indebidamente, y eso se presenta cuando se transgreden unos límites, es la línea roja que no se cruza”, agregó que cualquier persona puede revelar por quién realizó su voto, pero no es lo mismo que lo haga alguien del común a que lo haga un presidente, ya que esto podría inducir al voto de otras personas.

Comentó que por el simple hecho de presentar el tarjetón con su voto, no da para una destitución como muchas personas lo han sugerido.

Sobre diferentes investigaciones:

Eljach dijo que sobre las diferentes investigaciones que están realizando se irán dando a conocer paulatinamente “de aquí a la segunda vuelta, si hay, habrá resultados”.

Sobre el software

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha puesto en duda varias veces el software con el que se llevan a cabo las elecciones, el procurador dijo que: “Pero poner en duda, sin ninguna prueba, sin ninguna capacidad de demostración, sin siquiera indicios, no va más allá de una inquietud, de manifestar un deseo, de poner el tema para que se discuta. Lo que sí le puedo decir a Colombia es que yo he estado pendiente a través de mis delegados, paso a paso, milímetro a milímetro, acompañando el proceso de la registraduría, y no hemos encontrado evidencia alguna ni siquiera de que el software funcione mal, menos de que haya sido alterado o que sea alterable, eso está súper protegido”.

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