Alejandro Char: “Hoy más que nunca nos hace falta un hombre de hierro como Vargas Lleras”

El alcalde de Alejandro Char lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y destacó su legado político, su respaldo a Barranquilla y su visión de Estado, asegurando que “hoy más que nunca hace falta un hombre como él” en medio de la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país.

Char describió a Vargas Lleras como “un hombre de hierro”, resaltando su firmeza, conocimiento y capacidad para liderar grandes transformaciones en Colombia. Según expresó, el exvicepresidente entendía que el desarrollo del país debía construirse a partir de obras, inversión social y oportunidades para las regiones.

“Hoy más que nunca nos hace falta un hombre como él, en las riendas de este país que se sale de las manos todos los días con noticias tristes, con una inseguridad rampante, la extorsión tomándose las ciudades y las bandas delincuenciales atrapando a los pelados”, manifestó el mandatario distrital.

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El alcalde también recordó el respaldo que, según dijo, Vargas Lleras brindó históricamente a Barranquilla y al Caribe colombiano durante su paso por el Gobierno nacional. Aseguró que el dirigente político siempre mostró cariño y compromiso con la ciudad, impulsando importantes proyectos de infraestructura y vivienda.

Entre las obras mencionadas por Char estuvieron la segunda circunvalar, el puente Pumarejo y las iniciativas relacionadas con la recuperación de la navegabilidad y las obras de gran calado. Asimismo, destacó los programas de vivienda que se desarrollaron durante los años en que Vargas Lleras estuvo en el ejecutivo.

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“Cada vez que hubo un peso para invertir acá, Germán quería mucho este pedazo de Colombia”, afirmó Char, quien además señaló que el exvicepresidente dejó enseñanzas importantes sobre gestión pública y desarrollo urbano.

Durante sus declaraciones, el alcalde también aprovechó para cuestionar decisiones del Gobierno nacional, asegurando que a Barranquilla “le quitaron recursos” en programas como el PAE, primera infancia y eventos internacionales como los Juegos Panamericanos y la Fórmula 1.

Finalmente, Char sostuvo que Vargas Lleras heredó parte de su visión política y de desarrollo de su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, a quien calificó como uno de los grandes mandatarios que ha tenido el país.