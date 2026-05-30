Ley seca en Barranquilla por elecciones presidenciales: conozca horarios y medidas

Elecciones 2026: Ya iniciaron las votaciones en el exterior para Congreso y consultas presidenciales

Con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, las autoridades en Barranquilla implementarán la ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado y hasta el mediodía del lunes 1 de junio, como parte de las medidas destinadas a preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

La restricción quedó establecida en el Decreto Nacional 0188 de 2026 y será de obligatorio cumplimiento tanto para establecimientos comerciales como para ciudadanos.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la medida podrán recibir sanciones económicas correspondientes a una multa tipo 4, equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de posibles cierres temporales o medidas pedagógicas para los negocios infractores.

La medida también fue adoptada en municipios del área metropolitana como Soledad, Puerto Colombia y Malambo.

En este último municipio, además, se decretó la prohibición del porte de armas de fuego y traumáticas durante el fin de semana electoral, salvo para integrantes de la fuerza pública, funcionarios autorizados y empresas de vigilancia con permisos vigentes.

Medidas en el municipio de Soledad

Entre las decisiones anunciadas por las administraciones locales, una de las más destacadas fue la suspensión temporal del ‘Día sin Motocarro’ en Soledad, medida que inicialmente estaba prevista para el domingo. La administración municipal explicó que la decisión busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puestos de votación.

La Alcaldía de Soledad precisó que esta suspensión será únicamente durante la jornada electoral y que la restricción para motocarros volverá a aplicarse normalmente una vez concluyan las elecciones presidenciales. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas y participar de manera pacífica en los comicios.