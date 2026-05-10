Gobernación del Atlántico pide a las EPS garantizar atención completa en todos los municipios

La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, lideró una mesa de trabajo con representantes de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las Empresas Sociales del Estado (ESE), con el objetivo de supervisar y conciliar los acuerdos de contratación para la vigencia 2026, garantizando así una atención integral, oportuna y cercana al lugar de residencia de los usuarios en todo el departamento.

Durante la jornada, la autoridad sanitaria estableció como fecha límite el próximo 22 de mayo de 2026 para la legalización total de los contratos, bajo un modelo que prioriza la cobertura del 100 % de la población afiliada en cada municipio dentro de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS), en cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, enfatizó que el eje central de esta estrategia es fortalecer la prevención y evitar barreras de acceso.

“No podemos estar diciéndole a un paciente que vaya a otro municipio o a otra ciudad porque no podemos hacer un examen de laboratorio o un estudio”, afirmó el funcionario, subrayando que los servicios deben resolverse en el territorio donde vive el usuario.

En ese sentido, la Secretaría reiteró que las EAPB, conocidas como EPS, deben garantizar la disponibilidad de todas las tecnologías y servicios de salud en el municipio de residencia del afiliado, con el fin de evitar traslados innecesarios hacia Barranquilla u otros centros urbanos, que representan costos adicionales y riesgos para las familias.

Servicios prioritarios

El secretario de Salud departamental explicó que, además de garantizar la contratación del 100 % de los servicios de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS) con las ESE u hospitales públicos, es fundamental avanzar en el ajuste del valor por usuario conforme al incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como en el mejoramiento de la cápita para los servicios de urgencias.

De igual forma, señaló la necesidad de que las EAPB contraten el servicio de certificación de defunción domiciliaria por parte de médicos en los municipios, con el fin de evitar trámites adicionales a las familias.

“Para que estas familias no padezcan además una situación engorrosa y no tengan quién haga un acta de defunción en su casa”, explicó el secretario Fajardo.

Asimismo, indicó que es necesario asegurar la contratación por evento del traslado en ambulancias dentro del departamento para remisiones hacia Barranquilla.

El funcionario también destacó la importancia de que las aseguradoras contraten con las ESE la atención en programas como riesgo cardiovascular y alto riesgo obstétrico, para lo cual las IPS públicas deberán contar con la dotación tecnológica que garantice una atención integral a gestantes y recién nacidos. En caso de no disponer de esta capacidad, la atención deberá articularse con el municipio más cercano al lugar de residencia del usuario.

En cuanto al fortalecimiento de la red pública, la Gobernación confirmó que las 20 nuevas ambulancias gestionadas estarán destinadas exclusivamente a las ESE para el traslado asistencial básico, priorizando remisiones hacia centros de mayor complejidad en Sabanalarga y Soledad, y solo en casos estrictamente necesarios hacia Barranquilla.