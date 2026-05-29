Cerrejón advierte que bloqueo en la línea férrea pone en riesgo la continuidad de las operaciones

Este viernes se cumplen siete días de bloqueo en el kilómetro 3 de la línea férrea del Cerrejón. La compañía indicó que dicho bloqueo es liderado por representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir.

“La situación ha afectado el transporte de carbón e insumos esenciales para el desarrollo normal de las operaciones”, dijo la empresa a través de un comunicado.

La compañía indicó que “las afectaciones operativas y económicas continúan acumulándose” y advirtió que, “de mantenerse el cierre, la continuidad de la operación podría verse seriamente comprometida”.

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Asimismo, Cerrejón ha hecho un llamado a que se restablezca la libre movilidad sobre la línea férrea, indicando que esto afectaría a las poblaciones de la zona y al trabajo.