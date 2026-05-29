Cerrejón advierte que bloqueo en la línea férrea pone en riesgo la continuidad de las operaciones
La compañía indicó que el bloqueo se mantiene desde hace siete días.
Este viernes se cumplen siete días de bloqueo en el kilómetro 3 de la línea férrea del Cerrejón. La compañía indicó que dicho bloqueo es liderado por representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir.
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“La situación ha afectado el transporte de carbón e insumos esenciales para el desarrollo normal de las operaciones”, dijo la empresa a través de un comunicado.
La compañía indicó que “las afectaciones operativas y económicas continúan acumulándose” y advirtió que, “de mantenerse el cierre, la continuidad de la operación podría verse seriamente comprometida”.
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Asimismo, Cerrejón ha hecho un llamado a que se restablezca la libre movilidad sobre la línea férrea, indicando que esto afectaría a las poblaciones de la zona y al trabajo.