Desde Barranquilla, Gobierno pone en marcha Colombia Solar para llevar energía limpia a los hogares

Desde la Plaza de la Paz, de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro puso en marcha el programa Colombia Solar, una estrategia del Gobierno nacional que busca llevar energía solar a los hogares más vulnerables del país mediante la instalación de paneles solares en sus viviendas.

Durante el evento, que reunió a miles de personas en el centro de la ciudad, el mandatario destacó que las primeras instalaciones ya se realizaron en el barrio Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, donde varias familias comenzaron a beneficiarse de la generación de energía limpia para el consumo doméstico.

Según explicó el jefe de Estado, la meta del programa es alcanzar un millón de hogares en todo el territorio nacional, permitiendo que las familias reduzcan significativamente sus facturas de energía y tengan mayor autonomía frente a los elevados costos del servicio eléctrico.

Petro aseguró que esta iniciativa hace parte de la transición energética impulsada por su Gobierno y señaló que el objetivo es democratizar la generación de energía, permitiendo que los ciudadanos no solo consuman, sino que también produzcan electricidad a partir de fuentes renovables.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que el Gobierno dejará garantizados recursos por 8 billones de pesos para asegurar la continuidad de Colombia Solar en los próximos años.

El funcionario afirmó que la inversión busca consolidar un modelo energético más equitativo y permitir que miles de familias puedan generar su propia energía y aliviar el impacto de las altas tarifas.