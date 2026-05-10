‘Nain’, jefe de Autodefensas Conquistadoras, anunció cese al fuego y propone diálogo con Gobierno

En un video difundido durante este fin de semana, Nain Pérez, conocido con los alias de “Bendito Menor” o “Comando Menor” y señalado por las autoridades como uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, expresó públicamente su intención de iniciar diálogos de paz con el Gobierno Nacional. El pronunciamiento surgió luego del llamado realizado por el presidente Gustavo Petro dentro de la política de “Paz Total”.

“He escuchado el llamado de nuestro presidente Gustavo Petro y quiero responderle desde la tierra que nos vio nacer”, afirmó en el mensaje, donde también aseguró estar dispuesto a aceptar un proceso de diálogo con el Gobierno.

“La Guajira no aguanta más guerra"

El señalado cabecilla manifestó que uno de los principales motivos para buscar acercamientos con el Gobierno es el impacto que la violencia ha dejado en La Guajira.

“La Guajira no aguanta más guerra, entiendo el cansancio de mi pueblo”, expresó. Además, anunció un presunto cese al fuego total en el departamento y señaló que buscan evitar nuevos hechos violentos en las comunidades de la zona.

En otra parte del video, alias ‘Nain’ aseguró que la organización armada respetaría a las comunidades indígenas y manifestó su intención de contribuir a mejores condiciones sociales para el departamento.

“Queremos que el Estado llegue con inversión, no solo con botas”, indicó. También afirmó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra estarían dispuestas a “dejar las armas y tomar la palabra” como parte de un eventual proceso de paz.

Finalmente, el jefe armado aseguró que, como gesto de buena voluntad, garantizarían la libre movilidad en diferentes sectores de La Guajira.

“Queremos que el comerciante, el turista y el transportador se sientan seguros en nuestra tierra”, afirmó en el video. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas declaraciones ni sobre un posible acercamiento formal con esta estructura armada.